Новий статус України визнає вагомий внесок в НАТО, - посол Великобританії

Фото: Мелінда Сіммонс та Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Також посол відзначила досягнення в оборонній реформі

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Вона відзначила вагомий внесок в Альянс.

Про це Сіммонс написала в своєму Twitter.

За її словами, цей крок демонструє також важливі досягнення в оборонній реформі України.

"Партнерство між НАТО і Україною сьогодні робить крок вперед. Статус партнера з розширених можливостей визнає досягнення України в оборонній реформі та вагомий внесок у Альянс. Сподіваємось на зміцнення вже тісних зв’язків", - відзначила посол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

РБК-Україна писало, що в НАТО заявили, що статус партнера з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі.

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Автор: Инна Собора