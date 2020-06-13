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Новий статус України визнає вагомий внесок в НАТО, - посол Великобританії

Новини » Політика     13.06.2020 - 05:53
Новий статус України визнає вагомий внесок в НАТО, - посол Великобританії
Фото: Мелінда Сіммонс та Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Також посол відзначила досягнення в оборонній реформі

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Вона відзначила вагомий внесок в Альянс.

Про це Сіммонс написала в своєму Twitter.

За її словами, цей крок демонструє також важливі досягнення в оборонній реформі України.

"Партнерство між НАТО і Україною сьогодні робить крок вперед. Статус партнера з розширених можливостей визнає досягнення України в оборонній реформі та вагомий внесок у Альянс. Сподіваємось на зміцнення вже тісних зв’язків", - відзначила посол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

РБК-Україна писало, що в НАТО заявили, що статус партнера з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України НАТО
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