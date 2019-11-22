Новый Роздол подключили к отоплению

В Новом Роздоле (Львовская область) вечером 21 ноября начали подавать тепло в жилые доме и учебные заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, на магистральном трубопроводе были ликвидированы все утечки, после чего в город начали подавать тепло.

"В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже сейчас начали подавать теплоноситель в дома", - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера, 21 ноября, в Новояворовске Львовской области также была начата подача тепла в дома жильцов. Утром начался нагрев отопительных систем, а в течение дня тепло должно было начать поступать в дома жителей Новояворовска.

Также РБК-Украина писало, что в правительстве планировали, что запуск отопления в Новом Роздоле состоится в пятницу, 22 ноября. На тот момент ремонтные бригады уже ликвидировали четыре прорыва на теплотрассах.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки к Львовской области 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла.