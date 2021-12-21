Новый рекорд. Цена газа в Европе достигла 1939 долларов

Цена газа в Европе обновила исторический рекорд начала октября. Цена составила 1939 долларов за 1 тысячу куб. м.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.
Ранее рекорд был в октябре. Тогда цена газа в Европе превысила 1900 долларов за 1 тысячу кубометров.
Вчера цена составляла еще 1716,7 долларов за 1 тысячу кубометров.
В середине декабря сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности.
Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.