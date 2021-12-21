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Новый рекорд. Цена газа в Европе достигла 1939 долларов

Автор: Анастасия Рокитна

Цена газа в Европе обновила исторический рекорд начала октября. Цена составила 1939 долларов за 1 тысячу куб. м.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Ранее рекорд был в октябре. Тогда цена газа в Европе превысила 1900 долларов за 1 тысячу кубометров.

Вчера цена составляла еще 1716,7 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе прибавляет уже 15%

В середине декабря сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности.

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.

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