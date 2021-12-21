Новий рекорд. Ціна газу в Європі досягла 1939 доларів

Раніше рекорд був у жовтні. Тоді ціна газу в Європі перевищила 1900 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Вчора ціна становила ще 1716,7 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Ціни ф'ючерсів на газ в Європі додає вже 15%

У середині грудня повідомлялося, що Євросоюз планує поміняти стратегію укладення газових контрактів для підвищення енергобезпеки.