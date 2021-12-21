Новий рекорд. Ціна газу в Європі досягла 1939 доларів

Ціна газу в Європі оновила історичний рекорд початку жовтня. Ціна склала 1939 доларів за 1 тисячу куб. м.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані лондонської біржі ICE.
Раніше рекорд був у жовтні. Тоді ціна газу в Європі перевищила 1900 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Вчора ціна становила ще 1716,7 доларів за 1 тисячу кубометрів.
У середині грудня повідомлялося, що Євросоюз планує поміняти стратегію укладення газових контрактів для підвищення енергобезпеки.
Нагадаємо, історичний рекорд біржові ціни на газ в Європі встановили 6 жовтня, коли тисячу кубометрів продавали більш ніж за 1900 доларів.