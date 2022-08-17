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РФ после обеда обстреляла Сумскую область: фото последствий

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Сумы, Среда 17 августа 2022 14:59
РФ после обеда обстреляла Сумскую область: фото последствий Фото: РФ после обеда обстреляла Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 августа, после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам", - рассказал он.

По словам главы региона, в частном секторе повреждены окна и заборы.

"В домах попробовало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Согласована линия электропередач", - говорит Живицкий, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, Россия продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего за сутки произошли более 100 взрывов.

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