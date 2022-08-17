РФ после обеда обстреляла Сумскую область: фото последствий

В среду, 17 августа, после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам", - рассказал он. По словам главы региона, в частном секторе повреждены окна и заборы. "В домах попробовало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Согласована линия электропередач", - говорит Живицкий, добавив, что информация о пострадавших уточняется.