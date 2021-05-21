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Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления

Автор: РБК-Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в Telegram-канале.

"Решение о закрытии дела принято старшим прокурором группы прокуроров Денисом Демковым 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", - сообщило НАБУ.

В бюро заявили, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

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