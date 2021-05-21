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Новий прокурор у справі "Роттердам+" закрив справу через відсутність складу злочину

Автор: РБК-Україна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в 4-те закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у Telegram-каналі.

"Рішення про закриття справи прийнято старшим прокурором групи прокурорів Денисом Демковим 20 травня після вивчення "понад 100 томів письмових матеріалів і 350 Гб відеозапису допитів", - повідомило НАБУ.

У бюро заявили, що не згодні з оцінкою матеріалів справи новим прокурором.

Нагадаємо, це 4-те закриття дала "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.

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