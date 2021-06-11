Новый президентский рейтинг: поддержка Зеленского выросла до 30,6%

Если бы выборы президента Украины проходили в первой декаде июня 2021 года, то действующий президент Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку. За него готовы проголосовать 30,6% избирателей, которые определились с выбором.

Согласно опросу, в первом туре выборов Зеленский получил бы поддержку 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Далее идут Петр Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился. За ним лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (9,5% и 12,7%), нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко (8% и 10,6%) и Игорь Смешко (6,1% и 8,1%).

В сравнении с апрелем только в случае Игоря Смешко и лидера "Голоса" Киры Рудык есть заметные изменения - рейтинг Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг Рудык вырос с 0,1% до 0,5%. Изменение поддержки других кандидатов - в пределах статистической погрешности.

Фото: президентский рейтинг КМИС