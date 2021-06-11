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Новий президентський рейтинг: підтримка Зеленського зросла до 30,6%

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Києва, П'ятниця 11 червня 2021 11:55
Новий президентський рейтинг: підтримка Зеленського зросла до 30,6% Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Якби вибори президента України проходили в першій декаді червня 2021 року, то чинний президент Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку. За нього готові проголосувати 30,6% виборців, які визначилися з вибором.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного соціологічного інституту (КМІС).

Згідно з опитуванням, в першому турі виборів Зеленський отримав би підтримку 23% всіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Далі йдуть Петро Порошенко, якого підтримали б 13% всіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. За ним лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (9,5% і 12,7%), нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко (8% і 10,6%) та Ігор Смешко (6,1% і 8,1%).

У порівнянні з квітнем тільки у випадку Ігоря Смешка і лідера "Голосу" Кіри Рудик є помітні зміни - рейтинг Смешкоазнизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик виріс з 0,1% до 0,5%. Зміна підтримки інших кандидатів - в межах статистичної похибки.

Новий президентський рейтинг: підтримка Зеленського зросла до 30,6%

Фото: президентський рейтинг КМІС

Відзначимо, попередній замір показував, що рейтинг Зеленського становив 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням КМІС, 5%-ий бар'єр до Верховної ради могли б подолати сім партій.

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