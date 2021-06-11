Новий президентський рейтинг: підтримка Зеленського зросла до 30,6%

Якби вибори президента України проходили в першій декаді червня 2021 року, то чинний президент Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку. За нього готові проголосувати 30,6% виборців, які визначилися з вибором.

Згідно з опитуванням, в першому турі виборів Зеленський отримав би підтримку 23% всіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Далі йдуть Петро Порошенко, якого підтримали б 13% всіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. За ним лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (9,5% і 12,7%), нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко (8% і 10,6%) та Ігор Смешко (6,1% і 8,1%).

У порівнянні з квітнем тільки у випадку Ігоря Смешка і лідера "Голосу" Кіри Рудик є помітні зміни - рейтинг Смешкоазнизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик виріс з 0,1% до 0,5%. Зміна підтримки інших кандидатів - в межах статистичної похибки.

Фото: президентський рейтинг КМІС