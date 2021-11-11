Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Но за неделю его поддержка опустилась до 21,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опрос Социологической группы "Рейтинг".
По результатам опроса, который проводился в течение 4-9 ноября 2021, президентский рейтинг выглядит следующим образом:
Кроме того, 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, 65% - не удовлетворены.
Напомним, неделю назад опрос "Рейтинга" показывал поддержку Зеленского на уровне 25,1%, если бы выборы президента проходили в ближайшее время.