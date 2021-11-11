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Новий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Автор: Артем Горовенко

Чинний президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Але за тиждень його підтримка опустилася до 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За результатами опитування, яке проводилося протягом 4-9 листопада 2021, президентський рейтинг виглядає наступним чином:

  • Володимир Зеленський - 21,8%
  • Петро Порошенко - 14,5%
  • Юрій Бойко - 11%
  • Юлія Тимошенко - 10,8%
  • Дмитро Разумков - 8,8%
  • Євген Мураєв - 6,4%
  • Ігор Смешко - 6,2%
  • Володимир Гройсман - 5,7%
  • Олег Ляшко - 4%
  • Андрій Садовий - 2,6%
  • Олег Тягнибок - 2,4%
  • Віталій Кличко -1,7%

Крім того, 33% опитаних задоволені діяльністю Зеленського, 65% - не задоволені. Діяльністю Офісу президента задоволені 22%, не задоволені - 72%.

Роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені - 68%, не змогли оцінити - 14%. Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (80%) і Верховної Ради (83%).

Нагадаємо, тиждень тому опитування "Рейтингу" показувало підтримку Зеленського на рівні 25,1%, якби вибори президента проходили найближчим часом.

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Володимир ЗеленськийРейтингПрезидент