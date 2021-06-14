Новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Намерены проголосовать за Петра Порошенко и 18,6% опрошенных (месяц назад - 18,1%).

Третье и четвертое места занимают Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За первого готовы проголосовать 12,7% тех, кто определился и придет голосовать (в апреле - 14,5%), а за Тимошенко - 11,7% (в апреле - 10,5%).

Другие кандидаты имеют меньшую поддержку.

В условном втором туре выборов, действующий президент Владимир Зеленский победил бы Петра Порошенко или Юрия Бойко. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%. В паре Зеленский / Бойко, такое преимущество было бы еще ощутимее и составляло бы 74/26%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.