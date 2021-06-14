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Новий президентський рейтинг: кого підтримують українці

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Понеділок 14 червня 2021 13:16
Новий президентський рейтинг: кого підтримують українці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори президента України відбувалися у середині травня 2021 року, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський - 31,0% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Наприкінці квітня за нього планували голосувати 28,3% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка і 18,6% опитаних (місяцем тому -18,1%).

Третє і четверте місця посідають Юрій Бойко та Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За першого готові проголосувати 12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати (у квітні - 14,5%), а за Тимошенко - 11,7% (у квітні - 10,5%).

Інші кандидати мають меншу підтримку.

Новий президентський рейтинг: кого підтримують українці

В умовному другому турі виборів, чинний президент Володимир Зеленський переміг би Петра Порошенка чи Юрія Бойка. У парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%. У парі Зеленський/Бойко, така перевага була би ще відчутніша і становила би 74/26%.

Новий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України проходили на початку червня 2021 року, то Володимир Зеленський отримав би 30,6% голосів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися в середині травня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

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