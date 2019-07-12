Новый президент Литвы вступил в должность

Новый президент Литвы Гитанас Науседа на торжественном заседании Сейма принес присягу и вступил в должность президента Литовской Республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.lt.

По словам Науседы, часть жителей страны не чувствует, что Литва исторически "сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически богатый период в истории страны".

"Нам следует понять - благополучного государства не будет, если каждый из нас будет заботиться только о себе, если будет расти социальное отчуждение, а люди будут чувствовать себя чужими в своей стране", - заявил он.

Новоизбранный президент пообещал добиваться, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между наиболее богатыми и самыми бедными жителями, чтобы стирались региональные различия.

Отметим, Гитанас Науседа сменил на посту президента Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Литве во втором туре президентских выборов победил экономист Гитанас Науседа. Бывший советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов.

Ранее кандидаты в президенты Литвы заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с президентом Владимиром Путиным, если Российская Федерация не уйдет из Крыма, который она аннексировала в 2014 году.