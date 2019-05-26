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В Литве кандидаты в президенты выступили против жесткой риторики с РФ

Новости » Политика    26.05.2019 - 13:15
В Литве кандидаты в президенты выступили против жесткой риторики с РФ
Ajnj(Гитанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Оба кандидата в президенты планируют сохранять "строгий тон" в отношениях с Москвой, ослабляя при этом иногда "жесткую риторику"

Оба кадидата в президенты Литвы, где сегодня проходит второй тур президентских выборов, заявили, что не поедут в Москву и не будут встречатся с президентом Владимиром Путиным, если Российская Федерация не уйдет из Крыма, который она аннексировала в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press

Аннексия Крыма вызвала опасения, что бывшие советские республики, включая страны Балтии, могут стать следующими.

Бывший министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа планируют сохранять "строгий тон" в отношениях с Москвой, ослабляя при этом иногда "жесткую риторику". 

"Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических смыслах", - заявил Науседы. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  26 мая в Литве начался второй тур голосования на выборах президента страны. На пост президента Литвы претендуют блывший министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. В первом туре выборов разница между их голосами составляла менее одного процента.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ. По его словам,  Россию нельзя возвращать в ПАСЕ из-за ее агрессии в Украине.

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