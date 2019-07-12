Новий президент Литви вступив на посаду

Новий президент Литви Гітанас Науседа на урочистому засіданні Сейму приніс присягу і вступив на посаду президента Литовської Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.lt.

За словами Науседи, частина жителів країни не відчуває, що Литва історично "сьогодні переживає, мабуть, найуспішніший і економічно багатий період в історії країни".

"Нам слід зрозуміти - благополучного держави не буде, якщо кожен з нас буде дбати тільки про себе, якщо буде зростати соціальне відчуження, а люди будуть відчувати себе чужими у своїй країні", - заявив він.

Новообраний президент пообіцяв домагатися, щоб під час його строку повноважень зменшився розрив між найбільш багатими і найбіднішими мешканцями, щоб стиралися регіональні відмінності.

Зазначимо, Гітанас Науседа змінив на посту президента Далю Грібаускайте, яка займала його два строку повноважень, з 2009 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Литві у другому турі президентських виборів переміг економіст Гітанас Науседа. Колишній радник президента литовського банку SEB після обробки протоколів з 1589 виборчих округів (всього - 1972 округу) набрав 70,11% голосів.

Раніше кандидати в президенти Литви заявили, що не поїдуть у Москву і не будуть зустрічатися з президентом Володимиром Путіним, якщо Російська Федерація не піде з Криму, який вона анексувала в 2014 році.