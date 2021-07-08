ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый пресс-секретарь Зеленского будет назначен совсем скоро, - ОП

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 14:32
Новый пресс-секретарь Зеленского будет назначен совсем скоро, - ОП Фото: будущий пресс-секретарь президента Сергей Никифоров (instagram com sergii nykyforov)
Автор: Владислав Красинский

Новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро. На сегодня заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности по спецпроверке перед заключением трудового договора", - отметил он.

Напомним, источники РБК-Украина еще в июне говорили, что должность пресс-секретаря президента получит ведущий новостей на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров.

Также сообщалось, что одним из кандидатов был нынешний спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, а также журналист Александр Бондаренко, который был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе ВВС и на телеканале "Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский пресс-служба
NEWS
В Украине 617 новых случаев коронавируса
В Украине 617 новых случаев коронавируса
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине