Новий прес-секретар Зеленського буде призначений зовсім скоро, - ОП
Новий прес-секретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Нікіфорова.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності з спецперевірки перед укладенням трудового договору", - відзначив він.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна ще в червні говорили, що посаду прес-секретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі " Україна 24" Сергій Нікіфоров.
Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".