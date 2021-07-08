ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий прес-секретар Зеленського буде призначений зовсім скоро, - ОП

Новость на русском →
Київ, Четвер 08 липня 2021 14:32
Новий прес-секретар Зеленського буде призначений зовсім скоро, - ОП Фото: майбутній прес-секретар президента Сергій Нікіфоров (instagram com sergii nykyforov)
Автор: Владислав Красінський

Новий прес-секретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Нікіфорова.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності з спецперевірки перед укладенням трудового договору", - відзначив він.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна ще в червні говорили, що посаду прес-секретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі " Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський пресс-служба
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні