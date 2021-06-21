Новый премьер Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси. По его мнению, победа Райси – это не результат всенародного голосования.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров , передает The Hill.

"Избрание Райси-это, я бы сказал, последний шанс для мировых держав проснуться, прежде чем вернуться к ядерной сделке и понять, с кем они имеют дело. Режим жестоких палачей не должен иметь оружия массового поражения. Позиция Израиля по этому поводу не изменится", - заявил Беннетт.

19 июня стало известно, что судья Ибрахим Раисе, который попал под санкции США за нарушение прав человека, одержал уверенную победу на президентских выборах в Иране. Выборы отмечены апатией избирателей на фоне экономических трудностей и политических ограничений.

Ранее сообщалось, что наличие между Вашингтоном и Тегераном разногласий по ядерной сделке не сможет помешать заключить договор на условиях, которые были достигнуты в 2015 году. Для этого нужно желание иранских властей.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.