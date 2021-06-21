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Новий прем'єр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном

Автор: Даша Харченко

Новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі. На його думку, перемога Райсі – це не результат всенародного голосування.

Про це він заявив під час засідання кабінету міністрів, передає The Hill.

Він назвав режим в Ірані – режимом "жорстких катів".

"Обрання Райсі - це, я б сказав, останній шанс для світових держав прокинутися, перш ніж повернутися до ядерної угоди і зрозуміти, з ким вони мають справу. Режим жорстоких катів не повинен мати зброї масового ураження. Позиція Ізраїлю з цього приводу не зміниться", - заявив Беннетт.

19 червня стало відомо, що суддя Ібрахім Раїсі, який потрапив під санкції США за порушення прав людини, здобув впевнену перемогу на президентських виборах в Ірані. Вибори відзначені апатією виборців на тлі економічних труднощів і політичних обмежень.

Раніше повідомлялось, що наявність між Вашингтоном і Тегераном розбіжностей щодо ядерної угоди не зможе перешкодити укласти договір на умовах, які були досягнуті в 2015 році. Для цього потрібне бажання іранської влади.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів щодо ядерної програми.

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