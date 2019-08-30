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Новый премьер Греции рассчитывает на репарации от Германии

Новости » Политика    30.08.2019 - 05:09
Новый премьер Греции рассчитывает на репарации от Германии
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Правительство ФРГ считает тему репараций закрытой

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис добивается переговоров с правительством Германии о репарациях за ущерб, нанесенный его стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На встрече с канцлером Ангелой Меркель в четверг, 29 августа, в Берлине Мицотакис напомнил о требовании прошлого греческого правительства, которое направляло соответствующую ноту.

"Мы надеемся, что на это последует позитивная реакция", - сказал греческий премьер.

Он добавил, что надеется, что эта "сложная глава" в истории вскоре будет закрыта, поскольку решение данной проблемы "важно для тесного сотрудничества двух стран".

В то же время правительство ФРГ считает тему репараций закрытой, ссылаясь на договор 1990 года "два плюс четыре" о воссоединении Германии, заключенный ФРГ, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными государствами США, СССР, Францией и Великобританией. Этот договор признан и Грецией, и он не предусматривает выплаты дополнительных репараций.

Напомним, в апреле 2019 года парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны.

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