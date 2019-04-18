ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент Греции требует от Германии репарации за Вторую мировую войну

Новости » Политика    18.04.2019 - 06:58
Парламент Греции требует от Германии репарации за Вторую мировую войну
Фото: флаг Греции (pixabay.com/caesar15a)

Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству ФРГ

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Афинско-Македонское агентство новостей.

Согласно агентству, греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов.

До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации - "исторический и моральный долг".

"Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии", - заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается по меньшей мере c 1995 года на уровне устных переговоров.

Напомним, в октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша планирует потребовать от Германии выплаты новых репараций за разрушения во время Второй мировой войны.

Германия выделит более 80 млн евро на помощь переселенцам В Греции произошли столкновения между мигрантами и полицией
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГерманияГрецияВторая мировая война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь