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Новий прем'єр Греції розраховує на репарації від Німеччини

Новини » Політика    30.08.2019 - 05:09
Новий прем'єр Греції розраховує на репарації від Німеччини
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Уряд ФРН вважає тему репарацій закритою

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс домагається переговорів з урядом Німеччини про репарації за збитки, завдані його країні нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На зустрічі з канцлером Ангелою Меркель у четвер, 29 серпня, в Берліні Міцотакіс нагадав про вимогу минулого грецького уряду, який направляв відповідну ноту.

"Ми сподіваємося, що на це буде позитивна реакція", - сказав грецький прем'єр.

Він додав, що сподівається, що цей "складний розділ" у історії незабаром буде закрито, оскільки рішення цієї проблеми "важливе для тісної співпраці двох країн".

Водночас уряд ФРН вважає тему репарацій закритою, посилаючись на договір 1990 року "два плюс чотири" про возз'єднання Німеччини, укладений ФРН, НДР і чотирма колишніми окупаційними державами США, СРСР, Францією і Великою Британією. Цей договір визнаний і Грецією, і він не передбачає виплати додаткових репарацій.

Нагадаємо, у квітні 2019 року парламент Греції схвалив ініціативу про висунення вимог щодо виплати репарацій до уряду Німеччини через руйнування в роки Другої світової війни.

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