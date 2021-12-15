Новый праздник, авиационные правила и защита животных: что сегодня рассмотрит Рада
Киев, Среда 15 декабря 2021 08:46
Сегодня Рада проводит заседание. В повестке дня законопроекты об авиационных правилах и усилении защиты животных, а также назначение членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте парламента.
Нардепы рассмотрят в
первом чтении такие законопроекты:
об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности -
5877, относительно усовершенствования оказания медицинской помощи -
6306, о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство -
5688, об установлении праздничного дня - Дня Украинской Государственности -
5864,
Среди законопроектов, которые рассмотрят во
втором чтении:
об обеспечении сбора дохода от прав организациями коллективного управления -
5572, относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения -
5873, относительно функционирования национальной системы квалификаций -
4147, о кредитных союзах -
4278, о совершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины -
3683, о государственной поддержке сферы спорта -
4577, об усовершенствовании законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности -
5409, о лекарственных средствах -
5547, об антидопинговой деятельности в спорте -
5099, относительно усовершенствования пенсионного законодательства -
4668.