Нове свято, авіаційні правила та захист тварин: що сьогодні розгляне Рада
Київ, Середа 15 грудня 2021 08:46
Сьогодні Рада проводить засідання. У порядку денному законопроекти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту.
Нардепи розглянуть в
першому читанні такі законопроекти:
щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності -
5877, щодо удосконалення надання медичної допомоги -
6306, щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво -
5688, щодо встановлення святкового дня - День Української Державності -
5864,
Серед законопроектів, які розглянуть у
другому читанні:
щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління -
5572, щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення -
5873, щодо функціонування національної системи кваліфікацій -
4147, про кредитні спілки -
4278, щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України -
3683, щодо державної підтримки сфери спорту -
4577, щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності -
5409, про лікарські засоби -
5547, про антидопінгову діяльність у спорті -
5099, щодо удосконалення пенсійного законодавства -
4668.