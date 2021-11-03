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Новый посол Украины приступил к работе в Турции

Автор: Валерия Полищук

Новый посол Украины в Турции приступил к работе. Сегодня он вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боднара в Twitter.

"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - написал он.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом в Турцию.

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