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Зеленский назначил послов Украины в Турции и еще трех странах

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Киев, Пятница 30 июля 2021 11:36
Зеленский назначил послов Украины в Турции и еще трех странах Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Турции. Им стал Василий Боднар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

"Назначить Боднара Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер назначил Василия Гамянина послом Украины в Индонезии. А посол Украины в Кении Андрей Праведник стал также послом Украины в Танзании.

Еще одним указом Зеленский назначил Василия Химинця послом Украины в Республике Австрия.

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Владимир Зеленский посол
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