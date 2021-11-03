Новий посол України приступив до роботи в Туреччині

Новий посол України в Туреччині приступив до роботи. Сьогодні він вручив вірчі грамоти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Боднара в Twitter.
"Мав честь сьогодні вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану. Офіційний відлік моєї дипломатичної служби в якості посла України в Туреччині розпочато. Друга за тиждень зустріч з главою турецької держави-хороший знак того, що українсько-турецькі відносини і далі будуть розвиватися по висхідній", - написав він.
Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом до Туреччини.