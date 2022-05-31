ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новый посол США посетила место боев в Гостомеле

Новина українською →
Киевская область, Вторник 31 мая 2022 19:23
Новый посол США посетила место боев в Гостомеле Фото: Бриджит Бринк (в центре) (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Антон Федорцив

Первая поездка нового посла Соединенных Штатов Бриджит Бринк за пределы столицы состоялась в освобожденную от РФ часть Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Новоприбывшая посол приехала в разрушенный аэропорт Гостомеля. Именно там украинские защитники дали отпор попыткам десантирования военных России.

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины, и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", – написала Бринк.

Накануне дипломат передала верительные грамоты в украинский МИД и начала свою каденцию в Киеве. Должность посла США в Украине была вакантна с 2019 года, когда в Вашингтон отозвали Мари Йованович.

К слову, президент США Байден решил передать Украине ракеты с дальностью в 65 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Гостомель Киевская область
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней