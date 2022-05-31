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Новий посол США відвідала місце боїв у Гостомелі

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Київська область, Вівторок 31 травня 2022 19:23
Новий посол США відвідала місце боїв у Гостомелі Фото: Бріджит Брінк (у центрі) (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Антон Федорців

Перша поїздка нового посла Сполучених Штатів Бріджит Брінк за межі столиці відбулася в звільнену від РФ частину Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломатки.

Новоприбула посол приїхала в зруйнований аеропорт Гостомеля. Саме там українські захисники дали відсіч спробам десантування військових Росії.

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни, і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки – разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", – написала Брінк.

Напередодні дипломатка передала вірчі грамоти до українського МЗС і розпочала свою каденцію в Києві. Посада посла США в Україні була вакантною з 2019 року, коли до Вашингтона відкликали Марі Йовановіч.

До слова, президент США Байден вирішив передати Україні ракети з дальністю 65 км.

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Сполучені Штати Америки Гостомель Київська область
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