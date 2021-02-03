Новый порядок выплат по частичной безработице: кто получит право на пособие

Кабинет министров утвердил новый Порядок предоставления пособия по частичной безработице. Право получат работники, у которых сокращение рабочего времени составляет 50%.

Постановление принято на заседании правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Согласно документу, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.

Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом о социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления помощи по частичной безработице определяется Кабинетом министров Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Согласно закону, право на получение помощи из частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают пенсии.

Отметим, в 2020 году из бюджета на пособия по частичной безработице было выделено 2,8 млрд гривен.