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Помощь по частичной безработице расширили: президент подписал закон

Киев, Пятница 18 декабря 2020 12:52
Помощь по частичной безработице расширили: президент подписал закон
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на пособия получили работающие пенсионеры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Верховная рада приняла этот закон декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают пенсии.

Кроме того, закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Напомним, Верховная рада 2 декабря внесла изменения в некоторые законы Украины о социальной защите населения на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавірусної болезни (COVID -19).

В законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают в центр занятости о запланированном массовом увольнении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Отметим, в 2020 году из госбюджета на помощь по частичной безработице было выделено 2,8 млрд гривен.

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