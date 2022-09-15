Новый политический ход Лукашенко. Диктатор уравнял права украинских беженцев и белорусов

В четверг, 15 сентября, лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко уравнял права украинских беженцев и белорусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белсат ".

Согласно указу белорусского диктатора, украинцы будут иметь право на:

все виды образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты;

доступное медицинское обслуживание;

назначение пособий на детей и пенсии.

При этом беженцы из Украины не будут платить государственные пошлины за регистрацию временного пребывания в Беларуси, выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси, выдачу биометрического вида на жительство.

Работодатели, которые обеспечат трудоустройство украинцам, будут освобождаться от уплаты пошлин.