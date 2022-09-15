Новий політичний хід Лукашенка. Диктатор зрівняв права українських біженців та білорусів

У четвер, 15 вересня, лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко зрівняв права українських біженців та білорусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

Згідно з указом білоруського диктатора, українці матимуть право на: усі види освіти за рахунок коштів республіканського та (або) місцевих бюджетів або на умовах оплати;

доступне медичне обслуговування;

грошова допомога на дітей та пенсії. При цьому біженці з України не сплачуватимуть державні мита за реєстрацію тимчасового перебування в Білорусі, видачу дозволу на тимчасове проживання в нашій країні, розгляд заяви про видачу дозволу на постійне проживання в Білорусі, видачу біометричного посвідки на проживання. Роботодавці, які забезпечать працевлаштування українцям, звільнятимуться від сплати мит.