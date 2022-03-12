Новый пакет военной помощи от США. Стало известно, что туда входит

В новый пакет помощи Украине от США входит различное оружие. Которое поможет защитить страну от агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nationalpost.
Как сообщает высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена, в новую немедленную военную помощь Украине от США входят: противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие.
Эта помощь уже санкционирована Джо Байденом в субботу, 12 марта.
Ранее мы сообщали о том, что Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине.
Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться о сокращении оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов для оказания помощи Украине.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал о переговорах с Байденом и о том, что обсудил с ним способы давления на РФ.
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