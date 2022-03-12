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Новий пакет військової допомоги від США. Стало відомо, що туди входить

Автор: Анна Шиканова

У новий пакет допомоги Україні від США входить різна зброя. Яке допоможе захистити країну від агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nationalpost.

Як повідомляє високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена, в нову негайну військову допомогу Україні від США входять: протитанкові, зенітні системи та стрілецька зброя.

Ця допомога вже санкціонована Джо Байденом у суботу, 12 березня.

Раніше ми повідомляли про те, що Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретареві Ентоні Блінкену розпорядитися про скорочення оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів про переговори з Байденом і про те, що обговорив з ним способи тиску на РФ.

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