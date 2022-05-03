Новый пакет помощи и вера в победу Украины: основные заявления Джонсона в Раде

Что сказал Джонсон в обращение к украинскому парламенту:

Военные эксперты просчитались в своих прогнозах касательно Украины, поскольку прогнозировали ее поражение.

Вторжение в Украину - худшая ошибка Путина. Сотни единиц уничтоженной техники и тысячи ликвидированных оккупантов это доказывают.

Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Новый пакет помощи имеет размер 300 млн фунтов.

Британия будет вместе с партнерами продолжать военную и гуманитарную поддержку Украине, чтобы укрепить ее так, чтобы никто не хотел на нее посягать.

Украинцы хозяева своей судьбы и никто не имеет права диктовать вам свои условия.

Этот конфликт не вызывает сомнений в том, кто прав, ведь украинцы борются за свое право на самоопределение.

Эта война - это борьба добра против зла, поэтому Украина должна победить.