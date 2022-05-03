Новый пакет помощи и вера в победу Украины: основные заявления Джонсона в Раде
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.
Главные заявления британского премьера - в материале РБК-Украина ниже.
Что сказал Джонсон в обращение к украинскому парламенту:
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Военные эксперты просчитались в своих прогнозах касательно Украины, поскольку прогнозировали ее поражение.
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Вторжение в Украину - худшая ошибка Путина. Сотни единиц уничтоженной техники и тысячи ликвидированных оккупантов это доказывают.
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Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Новый пакет помощи имеет размер 300 млн фунтов.
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Британия будет вместе с партнерами продолжать военную и гуманитарную поддержку Украине, чтобы укрепить ее так, чтобы никто не хотел на нее посягать.
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Украинцы хозяева своей судьбы и никто не имеет права диктовать вам свои условия.
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Этот конфликт не вызывает сомнений в том, кто прав, ведь украинцы борются за свое право на самоопределение.
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Эта война - это борьба добра против зла, поэтому Украина должна победить.
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Британия уверена в победе Украины и сделает все, чтобы этому помочь.
Напомним, сегодня, кроме британского премьера, в украинский парламент обратился и президент Владимир Зеленский.
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