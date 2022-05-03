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Новый пакет помощи и вера в победу Украины: основные заявления Джонсона в Раде

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 15:20
Новый пакет помощи и вера в победу Украины: основные заявления Джонсона в Раде Фото: Борис Джонсон, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.

Главные заявления британского премьера - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Джонсон в обращение к украинскому парламенту:

  • Военные эксперты просчитались в своих прогнозах касательно Украины, поскольку прогнозировали ее поражение.

  • Вторжение в Украину - худшая ошибка Путина. Сотни единиц уничтоженной техники и тысячи ликвидированных оккупантов это доказывают.

  • Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Новый пакет помощи имеет размер 300 млн фунтов.

  • Британия будет вместе с партнерами продолжать военную и гуманитарную поддержку Украине, чтобы укрепить ее так, чтобы никто не хотел на нее посягать.

  • Украинцы хозяева своей судьбы и никто не имеет права диктовать вам свои условия.

  • Этот конфликт не вызывает сомнений в том, кто прав, ведь украинцы борются за свое право на самоопределение.

  • Эта война - это борьба добра против зла, поэтому Украина должна победить.

  • Британия уверена в победе Украины и сделает все, чтобы этому помочь.

Напомним, сегодня, кроме британского премьера, в украинский парламент обратился и президент Владимир Зеленский.

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