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Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 11:36
Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

МОЗ планує підготувати порядок реагування на інфекційні спалахи

Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи. Про це на прес-конференції заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скалецької, новій команді МОЗ на сьогодні вже очевидно, що потрібно робити.

"По-перше, це стосується епідемій - розробка порядку реагування на інфекційні спалахи. Ситуація не має єдиної централізованої процедури. Сьогодні регіони чекають цього від нас. І ми в першу чергу повинні це зробити", - заявила вона.

Вона також зазначила, що МОЗ планує більше уваги приділити вакцинації дорослого населення.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що не планує очолити Міністерство охорони здоров'я через 3 місяці. Зазначимо, після перемоги партії на парламентських виборах саме його називали основним претендентом на посаду глави МОЗ.

При цьому глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що главу МОЗ незабаром замінять, а Скалецька займе пост заступника міністра.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниздоровьеминистр
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