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Интервью

Новый министр внутренних дел ФРГ не считает ислам частью Германии

НовостиПолитика    16.03.2018 - 12:50
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

Зеехофер уверен, что немцы не должны отказываться от своих традиций "из-за фальшиво понятой тактичности"

Новый немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер не считает ислам частью Германии и объявил о планах созвать исламскую конференцию. Такое мнение он выразил в интервью газете Bild.

"Ислам не является частью Германии…Живущие у нас мусульмане, естественно, являются частью Германии", - заявил Зеехофер и добавил, что при этом немцы не должны отказываться от собственных традиций "из-за фальшиво понятой тактичности".

Он также объявил о планах созвать исламскую конференцию для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал беженцев в Венгрии мусульманскими захватчиками.  

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", - сказал он и добавил, что, по его мнению, прием беженцев лишь создает неизбежные проблемы для Венгрии.

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Теги: Германия, мусульмане, ислам
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