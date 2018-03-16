Новый министр внутренних дел ФРГ не считает ислам частью Германии

Новый немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер не считает ислам частью Германии и объявил о планах созвать исламскую конференцию. Такое мнение он выразил в интервью газете Bild.

"Ислам не является частью Германии…Живущие у нас мусульмане, естественно, являются частью Германии", - заявил Зеехофер и добавил, что при этом немцы не должны отказываться от собственных традиций "из-за фальшиво понятой тактичности".

Он также объявил о планах созвать исламскую конференцию для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал беженцев в Венгрии мусульманскими захватчиками.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", - сказал он и добавил, что, по его мнению, прием беженцев лишь создает неизбежные проблемы для Венгрии.