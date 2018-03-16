Новий міністр внутрішніх справ ФРН не вважає іслам частиною Німеччини

Новий німецький міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер не вважає іслам частиною Німеччини і оголосив про плани скликати ісламську конференцію. Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Bild.

"Іслам не є частиною Німеччини...Мусульмани, що живуть у нас, природно, є частиною Німеччини", - заявив Зеехофер і додав, що при цьому німці не повинні відмовлятися від власних традицій "через фальшиво зрозумілу тактовність".

Він також оголосив про плани скликати ісламську конференцію для проведення дискусії щодо інтеграції мусульман у Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав біженців в Угорщині мусульманськими загарбниками.

"Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми вважаємо їх мусульманськими загарбниками", - сказав він і додав, що, на його думку, прийом біженців лише створює неминучі проблеми для Угорщини.