Новый министр финансов заверил в продолжении сотрудничества с МВФ

Безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йосто Люнгманом, сообщает пресс-служба Минфин.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. В рамках конструктивного диалога была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречи руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

Отметим, представитель МВФ Джерри Райс 13 февраля заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов. Как отметил Райс, диалог с Украиной проходит активно и конструктивно. При этом он выразил надежду на достижение прогресса, однако заявил, что пока не готов назвать дату заседания Совета директоров МВФ, на котором программа будет утверждена.