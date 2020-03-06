Новий міністр фінансів запевнив у продовженні співпраці з МВФ

Фото: Йостоа Люнгман та Ігор Уманський (прес-служба Мінфіну)

Нова програма МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності

Безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки двостороннього співробітництва. В рамках конструктивного діалогу було наголошено на важливості подальшого співробітництва України з МВФ.

"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми", - зазначив міністр.

Уманський запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою обговорення подальшої співпраці.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Відзначимо, представник МВФ Джеррі Райс 13 лютого заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів. Як зазначив Райс, діалог з Україною проходить активно і конструктивно. При цьому він висловив надію на досягнення прогресу, проте заявив, що поки не готовий назвати дату засідання Ради директорів МВФ, на якому програма буде затверджена.