Новий міністр економіки не задекларував квартиру в Москві, - "Схеми"

Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

Немає у декларації нового міністра і двох автомобілів

Новий міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не вказав у своїй декларації квартиру в Москві і особняк в селі Романків під Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на програму "Схеми".

Зокрема, журналісти встановили, що особняк розташований в елітному котеджному містечку Сонячна долина. Але цей будинок на 409 "квадратів" записаний на дружину міністра Світлану, яка є громадянкою Росії. Також у її власності земля, розташована тут же - 15 соток. А ось в Москві у дружини міністра є квартира на 109 кв. м. в Донському районі.

Немає в декларації нового міністра і двох автомобілів Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску).

"Я вказав тільки київську квартиру, тому що там треба було хоч щось вказати, а це місце реєстрації, та за процедурою треба було хоч якусь адресу дати. Все покажемо, воно все офіційне, мої доходи всі офіційні - ви побачите через податкову величезний дохід", - розповів Петрашко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік.

Зазначимо, Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів ОГП, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України.