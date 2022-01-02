Новый мэр Нью-Йорка вступил в должность

Адамс став вторым в истории мегаполиса чернокожим градоначальником.

Присягу на Таймс-сквер он принимал на семейной Библии и с фотографией ушедшей из жизни в 2020 году матери.

Бывший капитан полиции и глава округа Бруклин пообещал вернуть Нью-Йорк к прежней жизни.

На церемонии 61-летний афроамериканец Адамс, сын уборщицы, в прошлом - сенатор в законодательном органе штата, президент района Бруклин, назвал себя "будущим Демократической партии".

Новый мэр принял присягу на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман.

Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: "Нью-Йорк вернулся".

В свой первый день в должности мэра Адамс посетил в больнице полицейского, который в субботу получил ранение в Гарлеме (в копа выстрелили, когда он спал в своей машине в перерыве между двумя рабочими сменами).

Городской голова также стал свидетелем уличной драки, когда ждал поезд метро по дороге в мэрию. По его словам, он позвонил по телефону на номер 911, чтобы вызвать полицию. "У меня нападение - трое мужчин, - сказал он диспетчеру, а затем представился: - Адамс, мер Адамс".

По данным СМИ, Адамс рано просыпается, соблюдает веганскую диету и в целом является сторонником здорового образа жизни. Также отмечается, что он хочет получить свою первую зарплату в биткоинах.