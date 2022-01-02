Новий мер Нью-Йорка обійняв посаду

Адамс став другим в історії мегаполісу чорношкірим градоначальником.

Присягу на Таймс-сквер він приймав на сімейній Біблії і з фотографією матері, що пішла з життя в 2020 році.

Колишній капітан поліції та голова округу Бруклін пообіцяв повернути Нью-Йорк до минулого життя.

На церемонії 61-річний афроамериканець Адамс, син прибиральниці, у минулому - сенатор у законодавчому органі штату, президент району Бруклін, назвав себе "майбутнім Демократичної партії".

Новий мер склав присягу на сімейній Біблії, яку тримав його син Джордан Коулман.

Зійшовши зі сцени, Адамс проголосив: "Нью-Йорк повернувся".

У свій перший день на посаді мера Адамс відвідав у лікарні поліцейського, який у суботу отримав поранення в Гарлемі (у копа вистрілили, коли він спав у своїй машині у перерві між двома робітничими змінами).

Міський голова також став свідком вуличної бійки, коли чекав на поїзд метро дорогою до мерії. За його словами, він зателефонував на номер 911, щоб викликати поліцію. "У мене напад - троє чоловіків, - сказав він диспетчеру, а потім представився: - Адамс, мер Адамс".

За даними ЗМІ, Адамс рано прокидається, дотримується веганської дієти і в цілому є прихильником здорового способу життя. Також зазначається, що він хоче отримати свою першу зарплату в біткоїнах.