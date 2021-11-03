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На выборах мэра Нью-Йорка побеждает афроамериканец Эрик Адамс

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Нью-Йорк, Среда 03 ноября 2021 06:50
На выборах мэра Нью-Йорка побеждает афроамериканец Эрик Адамс Фото: на выборах мэра Нью-Йорка побеждает афроамериканец Эрик Адамс (facebook.com/EricAdamsforNYC)
Автор: Анна Полисученко

В Нью-Йорке во вторник, 2 ноября, состоялись выборы мэра. По предварительным данным побеждает 61-летний кандидат от демократов бывший полицейский афроамериканец Эрик Адамс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После закрытия избирательных участков за сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.

Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, имеющий польские корни, набирает около 25%.

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл в должности два срока и, согласно законодательству, не участвовал в выборах.

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