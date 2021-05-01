Новый механизм тарифов на коммуналку: закон вступил в силу

Он вступил в силу на следующий день после опубликования. Однако норма закона о нахождении, по данным Государственного земельного кадастра, придомовой территории в собственности или пользовании совладельцев многоквартирного дома вводится в действие с 1 января 2023 года.

С потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Потребителям вернут средства, заложенные в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

В случае если на день вступления в силу закона владельцы многоквартирного дома возместили часть средств на установку счетчиков, оплатив исполнителю коммунальные взносы, а оператор внешних инженерных сетей здания не установил их за счет этих взносов, то исполнитель комуслуги возмещает владельцам здания фактически уплаченную ими часть взносов за установление счетчиков.

"Такие средства возмещаются оператором внешних инженерных сетей в частности путем зачисления их в счет обязательств собственника (совладельцев) здания перед таким оператором услуги по поставке тепловой энергии, снабжению горячей воды, централизованному водоснабжению", - сказано в документе.

Порядок такого возмещения устанавливает Кабинет министров.

Закон разрешил доступ в жилье исключительно представителям газового оператора.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилье, другой объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - указано в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот закон предлагает устанавливать законодательством.