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Зеленский подписал закон о новом механизме тарифов на коммунальные услуги

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 12:59
Зеленский подписал закон о новом механизме тарифов на коммунальные услуги Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги. Верховная рада одобрила его во втором чтении в начале декабря 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отметил, что одно из важных положений этого закона - внедрение публичных договоров о поставках коммунальных услуг. Это позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое состояние и гарантировать качество услуг для потребителей.

О чем закон

Итак, с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Потребителям вернут средства, заложенные в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Доступ коммунальщиков в жилье

В тексте законопроекта к первому чтению доступ в жилье коммунальщикам хотели разрешить за любое нарушение договора.

Однако принятый ВР закон в итоге предоставил такое право исключительно представителям газового оператора.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилье, другой объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - говорится в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот закон предлагает устанавливать законодательством.

Напомним, 3 декабря Рада одобрила этот закон в повторном втором чтениии.

Как писало РБК-Украина, в июле 2020 года ВР не смогла принять этот закон во втором чтении.

Так, в первом чтении парламент одобрил документ в конце мая прошлого года.

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