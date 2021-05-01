Новий механізм тарифів на комуналку: закон набрав чинності

Він набрав чинності наступного дня після оприлюднення. Однак норма закону про знаходження, за даними Державного земельного кадастру, прибудинкової території у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку вводиться у дію з 1 січня 2023 року.

Зі споживачами компослуг у приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Передбачені диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (у залежності від наявності/відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів).

Споживачам повернуть кошти, закладені у тарифах постачальника на установку лічильників, у разі самостійного встановлення ними лічильників тепла. Закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника.

У разі якщо на день набрання чинності законом власники багатоквартирного будинку відшкодували частину коштів на встановлення лічильників, сплативши виконавцю компослуги внески, а оператор зовнішніх інженерних мереж будівлі не встановив їх за рахунок цих внесків, то виконавець компослуги відшкодовує власникам будівлі фактично сплачену ними частину внесків за встановлення лічильників.

"Такі кошти відшкодовуються оператором зовнішніх інженерних мереж зокрема шляхом зарахування їх у рахунок зобов’язань власника (співвласників) будівлі перед таким оператором за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання", - сказано у документі.

Порядок такого відшкодування встановлює Кабінет міністрів.

Закон дозволив доступ у житло виключно представникам газового оператора.

"Право доступу представника оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, в житло, інший об'єкт нерухомого майна для технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку", - вказано у документі.

А ось сам порядок такого доступу та наслідки його ненадання власником (співвласниками) цей закон пропонує встановлювати законодавством.